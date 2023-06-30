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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسمة وهبة تكشف آخر محادثة لها مع رئيس شبكة النهار قبل وفاته بساعات .. شاهد

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نعت الاعلامية بسمة وهبة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية.  

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابه على فيسبوك اخر محادثة جمعتها بالمخرج الراحل وكتبت "لسه باعتلي الرساله دي !طيب ازاي ! وامتي ! وفين ! صدمة كبيره رحيلك صدمه يا استاذ يا غالي يا محترم يا محترف يا كريم يا امير يا طيب يا اخ يا غالي انت لسه معيد عليه ! لحقت تمشي امتي ! اللهم انً نسألك لطفك في مصابنا الله ارحمه اللهمً اچعل قبره روضه من رياض الچنه اللهم ثبته عند السؤال .الله يرحمك ياللي مافيش زيك حتوحشنا والشغل معاكً كان شرف وحبه وتفاهم الله يصبرنا".

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

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IMG_٢٠٢٣٠٦٣٠_٠٣٢٦٢٣
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الاعلاميه بسمة وهبة وفاة رئيس شبكة تلفزيون النهار ازمة قلبية البرامج التلفزيونية

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