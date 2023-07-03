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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبحوزتهم فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" ، وبحوزته فرد خرطوش ، طلقة لذات العيار ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه كما أضاف بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى 3 أشخاص عملاء "سيئ النية" أمكن ضبطهم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

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