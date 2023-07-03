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جهود تطوير منظومة التعليم العالي خلال 10 سنوات

"التعليم العالي": قدمنا 44 ألف بحث دوري العام الماضي.. والأول إفريقيا.. فيديو

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

 

أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم العالي في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية، في ظل الاستراتيجية المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية المختلفة.

وقال "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الجامعات تكنولجية مننتشرة في ربوع مصر، بجانب أفرع الجامعات الاجنبية تصل لـ 4 أفرع تمنح الطلاب المصريين شهادات الجامعات الأم،

وواصل المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:"تلقينا دعم غير مسبوع بعد ثورة 30 يونيو ، والجامعات المصرية تشهد تطور كبير في البحث العلمي، حيث تقدم 44 ألف بحث دوري خلال العام الماضي، وترتيب أول على مستوى إفريقيا للعام التوالي".

وذكر أنه يوجد 120 مستشفى جامعي تخدم 22 مليون مواطن مصري سنويًا بجانب وتم إضافة تخصصات دقيقية تخدم كافة المبادرات الرئاسية الصحية والقوافل الطبية المختلفة.

وأوضح أنه تم توقيع عدد الشراكات والبرامج التي تمت خلال الفترة الماضية، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، التي يتم إنشائها بالشراكة

وأضاف أن المنظومة تشهد تطوير غير مسبوق وفق استراتيجية وطنية بالنظر لعدة اعتبارات بينها سوق العمل، والثورة الصناعية الخامسة والتجاوب مع المعطيات، والتعاون والانفتاح مع الجامعات الأجنبية المتواجدة بقوة في التصنيفات الدولية.

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