خبير يطالب أولياء الأمور بتوجيه طلاب الثانوية نحو الامتحانات المتبقية بتفاؤل وثقة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن العامل النفسي هو عامل مهم للغاية في أداء الطلاب خلال فترة الامتحانات، فيجب على الطلاب تحسين قدراتهم الذاتية والتحضير الجيد للاختبارات، وبما في ذلك عدم الالتفات بشكل مفرط إلى أداء الامتحانات السابقة.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من المهم عدم توجيه أي لوم للطالب عند عودته من الامتحان وعدم مراجعة الامتحان معه، ويجب أن يتم تشجيعه على أخذ قسط كاف من الراحة والاسترخاء بعد الامتحان، حيث أن الاستراحة الجيدة تساعد على تجديد الطاقة والاستعداد للمواد التالية.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن على الطالب أن يتفرغ لمراجعة المادة التالية والتركيز عليها بدلاً من الانشغال بالمادة السابقة، يمكن توجيهه للبدء بالتحضير للمادة التالية من خلال قراءة الملخصات أو استعراض الملاحظات المهمة، وتحديد الأهداف الدراسية لهذه المادة وتنظيم الوقت والجدول الدراسي وفقًا لهذه الأهداف.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن التركيز على المستقبل والمواد التالية يساعد الطالب على المضي قدمًا والتركيز على تحقيق النجاح في الامتحانات المقبلة بدلاً من الانشغال بالماضي والتفكير المفرط في الأخطاء التي قد حدثت في الامتحان السابق.

وطالب الخبير التربوي، أولياء الأمور بضرورة الابتعاد تماما عن الخلافات الأسرية والمشاكل بسبب عدم اداء اي من الامتحانات السابقة بالشكل المطلوب والحفاظ التام على الهدوء والاستقرار النفسي والإتزان الانفعالي والبعد عن النقاشات الحادة والصوت المرتفع وعن كل ما يثير غضب الطلاب خلال هذه الفترة، مع الحرص التام على عدم ظهور أي دلائل على وجود حالة من الغضب أو الحزن أو التوتر ولو حتى في لغة الجسد بسبب اي امتحان سابق.

وتابع: مع ضرورة الابتعاد تماما عن عقد المقارنات بين الطالب وغيره من الطلاب والتركيز بدلا من ذلك على قدراته وطموحاته هو وما يستطيع تحقيقه وفقا لهذه القدرات.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي ضرورة تجنب الحديث السلبي عن الامتحانات والمدرسة والتعليم بأي شكل من الأشكال وبث روح التفاؤل والطموح في نفس الطالب وتذكيره دائما بأهدافه وبإنجازاته التي حققها ومساعدته في وضع خطوات محددة لتحقيق ما لم يتم تحقيقه بعد من إنجازات.

وأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة ضبط عدد ساعات النوم، ليتمكن الطالب من التركيز والاستيعاب، والتركيز على الأجزاء التى أخفق فيها خلال الامتحانات السابقة، مع الحفاظ على المراجعة باستمرار وعدم تأجيل المذاكرة نظرا لضيق الوقت، مطالبا الأسرة بالامتناع عن اللوم وتهيئة الجو للمذاكرة.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن قلق الامتحانات هو أمر شائع ويمكن أن يؤثر على العديد من الطلاب، وللتغلب على قلق الامتحانات، يمكن اتباع بعض الإرشادات والتقنيات الفعالة التالية:

التخطيط والتنظيم:

إعداد جدول مذاكرة منظم ومناسب يساعدك على تغطية المواد بشكل مرتب ومنظم.

التقنيات الاسترخاء:

استخدم تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر.

الاستعداد الجيد:

إعداد جيد للامتحانات من خلال المذاكرة الجيدة والاستعداد العقلي، ومراجعة المواد بانتظام وحل الأسئلة السابقة والممارسة بشكل منتظم لتحسين ثقتك بنفسك وتأهيلك للاختبار.

الاهتمام بالصحة العامة:

التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحةـ مع تناول وجبات متوازنة وصحية وامتنع عن تناول الأطعمة الثقيلة أو القاطعة للهضم قبل الامتحانات.

التواصل والدعم:

يجب مشاركة المخاوف والقلق مع أفراد الأسرة.

التفكير الإيجابي:

تغيير النظرة نحو الامتحانات ورؤيتها كفرصة للنمو والتحسين.

تعزيز الثقة بالنفس:

يجب تعزيز ثقتك بنفسك وتذكر أنك قد أعدت بشكل جيد وأنك قادر على التفوق.