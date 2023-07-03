فرنسا بتولع.. مظاهرات وشغب ونهب بسبب "نائل" وفيلم تنبأ بكل اللي بيحصل

شهدت فرنسا خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات كبيرة، حيث أقدم بعض المتظاهرين على الاعتداء على الحافلات وحرق نحو 1900 سيارة وصناديق القمامة ومحطات النقل العام، ونهب وسلب محلات تجارية ومصارف في مختلف أنحاء البلاد.









فما سبب هذه الاحتجاجات؟

والسبب لهذه الاحتجاجات في فرنسا هو مقتل الفتى المراهق الجزائري نائل في مدينة نانتير على يد شرطي فرنسي،حيث شهدت المدن الفرنسية العديد من الاحتجاجات وأعمال الشغب رد فعل على هذه الواقعة.









تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف ونهب في مدن فرنسية عدة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات العامةوالخاصة.









ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.