وجبة في أكلة .. طريقة عمل المكرونة بالخضار والكريمة

تعد المكرونة بالخضار والكريمة من الأكلات المغذية التى يمكن كسر روتين السفرة بها خاصة أن مذاقها شهي ومغذية، فهي وجبة متكاملة.

نعرض فى هذا التقرير طريقة عمل المكرونة بالخضار والكريمة من خلال خطوات الشيف شربيني.



مقادير المكرونة بالكريمة

مكرونة كريمة

دجاج مكعبات

بصل شرائح

زبدة

بروكلي

كوسا جزر

فلفل ألوان

ملح

فلفل أسود

جبنة موتزريلا

طريقة عمل المكرونة بالكريمة

* اسلقي المكرونة في ماء مغلى وملح ولحين النضج ضعي طاسة فيها زيت على النار وشوحى فيها البصل والثوم مفروم ثم الملح والفلفل الاسود وقلبيه جيدا حتى يتغير اللون

* أضيفي صدور الدجاج والخضروات بعد تقطعيها مكعبات ثم المكرونة المسلوقة واستمري في تقليبها ثم ضعيها في طاجن فرن واسكبي على الوجه كريمة لباني وجبنة موتزريلا وأدخليها إلى فرن ساخن.