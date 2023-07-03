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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 10 مساجد في الجمعة الأولى للعام المالي 2023 - 2024

مسجد جديد
مسجد جديد

تستقبل وزارة الأوقاف ، العام المالي الجديد 2023- 2024 بافتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة  7 / 7 / 2023م ، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. السلام – الطوابية - الفتح
مديرية أوقاف الأقصر
2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة
3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة 
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة
5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار
مديرية أوقاف قنا
7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف أسوان
9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية 
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج
 

الأوقاف العام المالي الجديد الجمعة مساجد الإحلال والتجديد

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