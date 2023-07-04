مناقشة المجموعة القصصية «مثل واحد آخر» في بيت السناري.. 9 يوليو

يستضيف بيت السناري، مناقشة المجموعة القصصية "مثل واحد آخر" للكاتب والناقد سيد الوكيل، ويناقشها الناقد والأكاديمي الدكتور مصطفى الضبع، والشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي، والكاتب الصحفي والناقد الدكتور مدحت صفوت، والكاتب الصحفي والناقد عمر شهريار، في السابعة مساء الأحد الموافق الـ9 من يوليو الجاري ببيت السناري.

سيد الوكيل، قاص وروائي وناقد ومؤرخ أدبي، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، ما بين النقد الأدبي، والرواية والقصة القصيرة.

ومن أعماله: لمح البصر مجموعة قصصية، أيام هند مجموعة قصصية، فوق الحياة قليلا رواية، شارع بسادة رواية، للروح غناها مجموعة قصصية، الحالة دايت متتالية قصصية وغيرها.

أما في مجال النقد الأدبي، فصدر للكاتب سيد الوكيل مؤلفات: مقامات في حضرة المحترم دراسة نقدية عن أديب نوبل نجيب محفوظ، وصدر الكتاب عن دار بتانة.. كتاب أفضية الذات.. قراءة في اتجاهات السرد القصصي وغيرها.