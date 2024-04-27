الوادي الجديد.. الفرافرة تبحث إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.

ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة للاستخدام في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بالمركز التكنولوجي لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.