عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد.. الفرافرة تبحث إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

تغطية احتياجات الوحدات الصحية من الأطباء بالتناوب في قرى الوادي الجديد


وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.

ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة للاستخدام في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بالمركز التكنولوجي لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.

احتياجات اجراءات التصالح في مخالفات البناء التكنولوجي التكنولوج البيانات الخاصة صباح اليوم صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

"الأحمر" في النهائي الخامس| كاف يحسم الجدل حول إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر على مساحة 328 ألف فدان من مزارع الوادي الجديد

ترشيحاتنا

بعد خروجها من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

السيسي يتفقد الصالات الرياضية المجهزة بالأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية.. فيديو

الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

الصحة الفلسطينية : جميع مواطني قطاع غزة حياتهم في خطر لهذا السبب

الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

فيديو

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ