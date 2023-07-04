في عيد ميلاد شيكو| اعرف اسمه الحقيقي.. وسر احتفاله بشعر محمد صلاح

يحتفل الفنان شريف حمدي، الشهير بـ "شيكو"، اليوم، بعيد ميلاده، فقد ولد بالقاهرة في مثل هذا اليوم من العام 1980.

هو ممثل ومؤلف سيناريو لعدد من الأعمال الفنية، ظهرت عليه ملامح حبه للفن منذ أن كان طالبا في الجامعة، حيث كون مع أصدقائه، فرقة، عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، وقدموا من خلالها أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم "رجال لا تعرف المستحيل".

ولاقت تلك الفكرة، إعجاب النقاد والعاملين في الوسط الفني، وعلى رأسهم السيناريست محمد حفظي، الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل اقتنع بهم وبأفكارهم، وأنتج لهم مسلسل "أفيش تشبيه" الذي كان يقدم في كل حلقة، صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية.

وتوالت الأعمال بين حفظي وبين الأصدقاء الثلاثة، وهم “شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد”، حيث أنتج لهم فيلم "ورقة شفرة"، الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوي الجمهور والنقاد.

ثم تعددت أعمالهم، ومنها "بنات وموتوسيكلات، سمير وبهير وشهير، بنات العم، الحرب العالمية الثانية، حسن وبقلظ، حملة فريرز.

وتألق أيضا من خلال عدد من الأعمال الدرامية، منها “الرجل العناب، أفيش وتشبيه، البلطجي، لهفة، خلصانة بشياكة، نيللي وشيريهان”.

شيكو و محمد صلاح

كان شيكو قد احتفل بعيد ميلاده السابق بطريقة مختلفة؛ حيث نشر صورة طريفة له جمع فيها بين شعر اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وبين وجه إحدى الشخصيات التي لعبها في أفلامه "مجدي تختوخ" من فيلم "قلب أمه"، وعلق بشكل ساخر: "شعر محمد صلاح على دقن مجدي تختوخ .. كل سنة وأنا طيب".