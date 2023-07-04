جمعة: الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية يوم لا ينسى في تاريخ الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه اليوم الثلاثاء ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٤ /٧/ ٢٠٢٣م بدء عملنا الرسمي كاملا من العاصمة الإدارية الجديدة ، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى في تاريخ الأوقاف ، و هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة و الجمهورية الجديدة.

وأضاف جمعة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك وتويتر أن هذا الانتقال يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيه التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة .

واختتم قائلا: يطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية ، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية ، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ووطننا وأن يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول.