حجازي: لن نتستر على الفساد وسنواجه محاولات الإضرار بسلامة امتحانات الثانوية العامة

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 بزيارة محافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان في استقباله لدى وصوله مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالي لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا : "لا تستر على أي فساد..ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".

وجدد الوزير التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

كما شدد الوزير أيضا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بزيارة الدكتور رضا حجازي للمحافظة، مشيدا بالجهود والاجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

والجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالب من بينهم 1153 طالب بالشعبة الأدبية و 1603 طالب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال ١٣ لجنة سير على مستوى المحافظة.

وزير التعليم في البحر الأحمر اليوم

وزير التعليم في البحر الأحمر اليوم