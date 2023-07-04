وفد صحة النواب يزور السويس لمتابعة انطلاق منظومة التأمين الشامل.. صور

قام وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة.

وذلك استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.



وقامت اللجنه بزيارة لمستشفى السويس العام، كما توجهت اللجنة لزيارة مستشفى حميات السويس، وتتفقد اللجنة أعمال التطوير بمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس.



كما يتوجه وفد لجنة الصحة بمجلس النواب غدا الاربعاء لزيارة مستشفى المجمع الطبي الجديد (إدارة السويس)، كما يتوجه الوفد لزيارة مركز السويس القديمة، ومركز صحة مصر السويس الجديدة.

و يقوم الوفد البرلماني بزيارة مستشفى العبور يوم الخميس ب (حي الكويت)، وبعد ذك سيتوجه لزيارة مستشفى الصباح، وسيقوم أيضا بزيارة وحدات الأمل- مبارك- عمر بن الخطاب، كما سيقوم الوفد بزيارات للقيادات التنفيذية بمحافظة السويس.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .