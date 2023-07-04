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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكين يتفقد مستشفى جمصة المركزي ويتابع حملة 100 يوم صحة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، اليوم، جولة بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وتفقد مكين اقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.

واستمع مكين ، خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره  لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

كما تفقد القافلة الطبية بالعيادة المتنقلة بميدان هدير بمدينة جمصة السياحية ، والتأكد من انتظام العمل ضمن حملة 100 يوم صحة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عيد الأضحى المبارك وكيل وزارة الصحة وكيل صحة الدقهلية محافظ الدقهلية

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