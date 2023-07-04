12 لاعبًا في قائمة منتخب مصر لشباب الطائرة ببطولة العالم بالبحرين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة بقيادة هاني مصيلحي، قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 يوليو حتى 17 من نفس الشهر الجاري في البحرين.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، و مصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم:- ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقد قرر هاني مصيلحي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.