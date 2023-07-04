تنديداً بالعدوان على جنين.. إضراب شامل يعم شوارع الضفة الغربية

قام المئات من الفلسطينيين ،اليوم الثلاثاء، بالإضراب الشامل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة اعتراضاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين و100 إصابة بينهم 20 في حالة خطيرة.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمالية والجنوبية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات الفلسطينيين إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتباره يوم نفير عام وغضب، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

كما شهدت المواصلات العامة في محافظات الضفة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر يوم أمس الإثنين، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 بجروح خطيرة، لترتفع الحصيلة صباح اليوم إلى 10 شهداء، ولا يزال العدوان متواصلا.