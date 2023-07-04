أم تُنهي حياتها بـ«سُم الفئران» وابنتها تلحق بها مُتسممة في سوهاج

أنهت ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر، حياتها بتناولها سُم فئران بمنزل زوجيتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، وحاولت ابنتها التي ما زالت في العقد الثاني من العُمر أن تلحق بوالدتها وتناولت السُم مثلها، إلا أن والدها لحقها وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انتهاء حياة ربة منزل، وإصابة ابنتها بحالة إعياء شديد لتناولهما سُم فئران.

وبالانتقال والفحص، تبین انتهاء حياة المدعوة “أسماء. خ”، 37 سنة، ربة منزل، وإصابة ابنتها المدعوة “هند. ع. س”، 17 سنة، لا تعمل، وتقيمان دائرة المركز؛ إثر تناولهما مادة سامة سُم فئران، وتوفيت الأولى أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها، وتم تحويل الثانية إلى ستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

وأفاد كل من شقيق الأولى المدعو “إسلام. خ. ع”، 25 سنة، عامل، وزوجها والد الثانية المدعو “عامر. س. أ”، 49 سنة، عامل، ويقيمان دائرة المركز، قررا أنه أثناء تواجد المذكورتين بالمنزل، تناولت الأولى مادة سامة "سم فئران"؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية، وفور مشاهدة ابنتها لذلك تناولت معها سُم فئران؛ ما نتج عنه وفاة الأولى وإصابة الثانية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.