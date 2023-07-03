مريضة نفسيًا وعصبيًا.. طالبة تُنهي حياتها في سوهاج

أنهت طالبة في منتصف العقد الثاني من العُمر، حياتها، داخل غرفتها بمنزل أسرتها بناحية نجع الشيخ حمد دائرة مركز شرطة سوهاج؛ إثر مُعاناتها من مرض نفسي وعصبي منذ عدة سنوات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بالعثور على جـ.ـثة طالبة تتدلى من سقف غرفتها، بمنزل أسرتها دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعوة "أسماء م. ع. م- 15 سنة- طالبة- وتقيم بذات الناحية"، مسجاة على الأرض بصالة المنزل ترتدي كامل ملابسها وتلاحظ وجود حبل يتدلى من عرق خشبي بسقف غرفة بالطابق الأرضي بالمنزل.

وبمناظرة الجـ.ـثة ظاهريًا تبين وجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة، وبسؤال والدتها المدعوة "إيمان ع. م. ع- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، قررت بمضمون ما تقدم، مضيفة بأن المذكورة أنهت حياتها لمُعاناتها من مرض نفسي وعصبي، وتتابع علاجيًا لدى أحد الأطباء النفسيين، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجـ.ـثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي كلفت بسرعة التحري حول الواقعة وتقديم ما يفيد بمرض الطالبة نفسيًا وعصبيًا.