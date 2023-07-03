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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس عامل مزق جسد والده في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس شاب في ثلاثينات العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على والده بسلاحًا أبيضًا؛ لرفضه إعطاءه بعض الأموال لتدبير ظروفه المعيشية، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب عامل في بداية العقد السابع من العُمر، بجرح طعني بالبطن وأخر بالذراع الأيسر؛ إثر تعدي نجله الثلاثيني عليه بالضرب بسلاحًا أبيضًا؛ بسبب رفض إعطاؤه بعض الأموال؛ لتيسيير أوضاعه المعيشية، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

رفض إعطاؤه أموالا.. شاب يمزق جسد والده في سوهاج

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تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل ستيني بجرح طعني بالبطن وأخر بالذراع الأيسر.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو "أحمد م. ع- 60 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال نجل شقيقه المدعو "حازم ع. م- 44 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، اتهم نجل المُصاب المدعو "محمد أ. م- 31 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على شقيق والده المذكور بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب طلب المتهم مبلغ مالي من والده، ورفض الأخير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والآداة المُستخدمة بالواقعة عبارة عن مطواة، واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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