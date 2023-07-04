محافظ السويس يستعرض وضع القطاع الصحي بالمدينة الباسلة خلال 5 سنوات

خلال لقائه وفد صحة النواب بديوان عام المحافظة ..

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بديوان عام المحافظة في مستهل زيارتهم للمحافظة ، والمقرر لها أن تستمر ثلاثة أيام، قبل التوجه إلي جولة لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لاطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ أمام وفد لجنه صحه النواب "برزنتيشن" عن تشخيص وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال ٥ سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول .



وكان في استقبال الوفد البرلماني بديوان عام المحافظة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعه السويس و الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ .

من جانبه، طالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدعم من لجنه الصحة بمجلس النواب لمستشفي الجامعي بالمحافظة وسرعه الانتهاء منها مشيرا إلي أن المحافظة لا تتوالي اي جهد في تطويرها موكدا علي أن المستشفي الجامعي ستكون قاطرة المنظومة الصحية في المحافظة ، مشيرا إلى أن العيادات الخارجيه تم الانتهاء من تجهيزاتها ولكن قله الدعم المقدم وتشابكات الوزارات بين التعليم العالي والصحه والتخطيط ونحن نعمل علي افتتاحها قريبا .

من جانبه، أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنه الصحة بمجلس النواب علي كل الدعم لمحافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، وتذليل اي عقبات أمام الموسسات الصحية بالمحافظة من مستشفي لوحدات صحية ، مؤكدا علي انها منظومه متكامله في إطار المصلحة العامه مطالبا نواب السويس في تقديم طلبات المحافظة الصحيه لدعمها داخل لجنه الصحة بمجلس النواب خاصه مستشفي الجامعه والانتهاء من تجهيزها وكذلك الاقسام التي تشملها .

وأكد الوحش، أن تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل سيضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية ما بين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم افضل خدمه طبيه للمواطنين .

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي .



لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .