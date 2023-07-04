المشاركون بندوة التخطيط: تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يرسخ لقيم العطاء والانتماء

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ندوة تعريفية لقيادات الوزارة حول جائزة التميز الداخلي بالوزارة والتي بتم إطلاقها ولأول مرة، بمشاركة م.خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة ، م.أمنية كمال، المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشرف على جائزة التميز الحكومي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأشار م. خالد مصطفى، إلى أن جائزة التميز الداخلية تهدف الى تشجيع روح المنافسة بين الإدارات المختلفة على المستويات كافة داخل الوزارة، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء العاملين، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الوزارة، وتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز فضلًا عن إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة بالإدارات المختلفة للوزارة.

وأوضح مصطفى أنه سيتم إطلاق الجائزة على مستوى ديوان عام الوزارة كمرحلة أولى ومن ثم تعميم التجربة على الجهات التابعة في ضوء الدليل الارشادي للجائزة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية لضمان كفاءة حوكمة وشفافية الجائزة، متابعًا أنه سيعقب تلك الندوة التعريفية ندوات أخرى للعاملين والمشاركين بفئات " أفضل موظف وأفضل فريق عمل وأفضل مبادرة حكومية ابتكارية".

وخلال الندوة، أكد السفير هشام بدر على أهمية نشر ثقافة التميز وغرس قيمه ومبادئه على صعيد القطاعات كافة، موضحًا أن إطلاق جائزة التميز الداخلي بوزارة التخطيط يأتي تجسيدًا لتوجيهات د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاحتفالية السنوية للأسرة المصرية بالوزارة في مارس الماضي والإعلان عن البدء في تطبيق منظومة التميز الداخلي بالوزارة ، والذي يعد امتدادًا لدور الوزارة في تحفيز روح التنافس، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا ، لترسيخ قيم العطاء والانتماء والتميز على المستوى الوطني بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي بدوراتها الثلاث دون مشاركة الوزارة بها حرصًا منها على مبدأ الشفافية.

وأوضح بدر، أن تفعيل جوائز التميز الداخلي ستعد بمثابة فرصة للتنافس الإيجابي بين الكوادر المتميزة والإدارات المختلفة وكذلك فرق عمل المبادرات والمشروعات التي تتبناها وتدعمها الوزارة، مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع مكافأة وتكريم العناصر المتميزة بين العاملين داخل الوزارة.

وتتضمن جائزة أفضل مبادرة حكومية ابتكارية، جائزة أفضل فريق عمل إدارة أو مشروع، جائزة أفضل مدير إدارة أو وحدة، جائزة أفضل موظف.

جدير بالذكر انه قد تم تصميم الجائزة الداخلية بالاعتماد على منظومة " جائزة مصر للتميز الحكومي" وإعداد معاييرها ضمن معايير الجوائز الفردية، كما تم إعداد دليل إرشادي متكامل لجوائز التميز الداخلية، كما يتضمن الدليل ارشادات وشروط التقدم للفئات المختلفة، وآلية التقييم المتبعة، ومعايير جوائز الفئات.