عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط: تقدم مصر في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والقوة الناعمة العالمي

صدى البلد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ورشة عمل بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة 2022/2023. 

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بـUSAID، وبمشاركة الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد.

أدار الجلسة الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية.

حضر الورشة السادة أعضاء مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي القطاع الخص والمجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين.

وخلال الورشة أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 22/2023 تم إصداره من مركز الحوكمة التابع للمعهد، مؤكدة أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث ترسم مؤشرات الحوكمة العالمية والإقليمية والمحلية صورة واضحة لكل من صانع القرار والقطاع الخاص والمواطنين عن أداء مصر في مجالات الحوكمة المختلفة. 

وأوضحت أن تلك المؤشرات أفادت بأوجه القصور التي قد تعيق عملية تعزيز الحوكمة الجيدة وتساعد صانع القرار على اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز تطبيق آليات الحوكمة المختلفة، فضلا عن معرفة التصور العام للمختصين والمواطنين ووضع مصر مقارنة بالدول الأخرى.

واستعرضت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، مشيرة إلى أن تقرير 2023 يتضمن 20 مؤشر صادر عن 15 مؤسسة عالمية وإقليمية، لافتة إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات القوة الناعمة العالمي، القانون والنظام العالمي، السلام الإيجابي، مسح الموازنة المفتوحة: المشاركة العامة، مؤشر تطور الحوكمة الإلكترونية، ونضج التكنولوجيا الحكومية، والتنافسية العالمية المستدامة، ومؤشر مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية. 

كما أشارت إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية والتي تشمل حق التعبير والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، جودة الأطر التنظيمية، ومؤشر سيادة القانون، والسيطرة على الفساد.
وأشارت الدكتورة أسماء عزت إلى مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، موضحة أن أداء مصر شهد تقدم مستمر منذ 2016 حتى 2022 نتيجة تحسن المؤشرات النوعية الخاصة بمحالات البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري.
كما تم خلال الورشة استعراض أبرز الجهود لتعزيز الحوكمة في مجالات التحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية، وسيادة القانون ومحاربة الفساد، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الشفافية وفرص المساءلة، وتعزيز الشمول الاجتماعي والتنمية، والحوكمة الاقتصادية الجيدة والإصلاحات المؤسسية، وكذلك في مجالات بناء القدرات والتنمية البشرية، والحوكمة البيئية من أجل الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية.

شهدت الورشة مناقشة عدد من التوصيات المقترحة لتعزيز الحوكمة، ودور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة الجيدة، وكذلك مناقشة تعزيز الأداء الجيد للاقتصاد، ودعم حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المحاسبة والمشاركة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحكومة الإلكترونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحجاج

الأيام المعدودات .. علي جمعة يكشف أسرارها وأعظم العبادات فيها

أخبار التعليم| الدرجات حلوة.. بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة.. جامعة القاهرة تقفز خلال عام 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي كيو إس

تطبيق خطير احذر من تثبيته.. ما هو واتساب الوردي WhatsApp Pink؟

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

فيسبا ميكي ماوس 2023 بسعر 145 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ