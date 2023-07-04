وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لصلاة الجنازة على الراحل داخل المسجد.
وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، علي الحضور داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة علي الفنان الراحل علاء عبد الخالق.
وكان منهم الفنان محمد محي، والفنان إيهاب توفيق، والفنان حميد الشاعرى، والفنان حسام حسني، والفنان سامح الصريطي.
وتوفي الفنان علاء عبد الخالق فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.