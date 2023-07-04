عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

جنازة علاء عبد الخالق
جنازة علاء عبد الخالق

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لصلاة الجنازة على الراحل داخل المسجد. 

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، علي الحضور داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة علي الفنان الراحل علاء عبد الخالق. 

وكان منهم الفنان محمد محي، والفنان إيهاب توفيق، والفنان حميد الشاعرى، والفنان حسام حسني، والفنان سامح الصريطي.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

0e24c7a5-9ddb-4996-821d-a2c14cfda1a6
0e24c7a5-9ddb-4996-821d-a2c14cfda1a6
7b8c23d3-3971-429e-b7a9-2da01c04dbd8
7b8c23d3-3971-429e-b7a9-2da01c04dbd8
43c7f7b9-177a-4801-935c-08f1497c5d65
43c7f7b9-177a-4801-935c-08f1497c5d65
3c8959b5-c460-4b68-a1be-89d45419b6df
3c8959b5-c460-4b68-a1be-89d45419b6df
25824524-6d96-4892-a611-4856eb6db958
25824524-6d96-4892-a611-4856eb6db958
0119c803-73cb-4978-8341-4bef7a123567
0119c803-73cb-4978-8341-4bef7a123567
10e6d52f-7d9f-4901-989a-2c3b746003ca
10e6d52f-7d9f-4901-989a-2c3b746003ca
10b1534e-53bf-4e67-ad46-ef91e0f4b583
10b1534e-53bf-4e67-ad46-ef91e0f4b583
6b2a6f71-1d80-4468-a038-88f1c63cc265
6b2a6f71-1d80-4468-a038-88f1c63cc265
7d79f4d5-51af-48e9-8baf-4faefdb0c6af
7d79f4d5-51af-48e9-8baf-4faefdb0c6af
e204c08a-d87d-4683-bd62-5a9bd4d8fd7d
e204c08a-d87d-4683-bd62-5a9bd4d8fd7d
bfd6f685-cf4e-44fd-9d96-145f022b4834
bfd6f685-cf4e-44fd-9d96-145f022b4834
4bba3556-3667-4d74-8aa5-dd22686ae4d9
4bba3556-3667-4d74-8aa5-dd22686ae4d9
جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق الفنان الراحل علاء عبد الخالق الراحل علاء عبد الخالق علاء عبد الخالق مسجد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

موضوعات متعلقة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

داخل الجيم.. شاهد محمد صلاح يستعرض رشاقته البدنية

معاش للصغير ومنح تعليمية.. خطة التضامن لمنع خروج الأطفال من المدارس ومكافحة عملهم

خالص عزائي .. محمد حماقي ينعى علاء عبد الخالق

لم ولن تغيبوا عن تفكيري.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

ناس محروقة من شخصي.. خالد الغندور يفتح النار على مهاجميه بهذه الرسالة

الأهلي بيخلص واللاعب موافق.. تطورات صفقة تريزيجيه مع القلعة الحمراء| تفاصيل

صديق عزيز.. خالد الغندور ينعى علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

ستتحسن بسرعة.. وزير الخارجية التركي يعلق على رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ