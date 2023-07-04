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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد العربي للصناعات الجلدية: تنظيم سلسلة معارض لزيادة الترابط التجاري بين الأعضاء

صدى البلد

عقد الاتحاد العربي للصناعات الجلدية اجتماعًا موسعًا بالعاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الإثنين لمناقشة بعض الموضوعات ، منها زيادة الاهتمام بالمعارض والترتيب لإنشاء معرض موسع خلال الفترة القادمة في مصر، صرح بذلك محمد مهران رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي بمصر وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وشارك في الاجتماع أحمد زكي رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العربي للصناعات الجلدية ونائب رئيس شُعبة المصدرين بغرفة القاهرة.

وأضاف " مهران" أن المعرض المُنتظر تنظيمه في مصر سيتم بالتنسيق مع غرفة القاهرة ومجالس الأعمال لزيادة الترابط الاستثماري والصناعي والتجاري بين الدول العربية طبقًا لتوجهات القيادات السياسية.

وأردف "مهران" : أن هناك توجيهات كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية السعي إلى دعم العلاقات العربية وزيادة التواصل في كافة المجالات لدعم الشئون الاقتصادية لبلادنا العربية ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الاتحاد العربي في الفترة الحالية.

وأضاف " مهران" أن المعرض المُنتظر تنظيمه في مصر سيتم بالتنسيق مع غرفة القاهرة ومجالس الأعمال لزيادة الترابط الاستثماري والصناعي والتجاري بين الدول العربية طبقًا لتوجهات القيادات السياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه أحمد زكي رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العربي للصناعات الجلدية أن هذا الاجتماع سيكون مردوده إيجابي على دعم الصادرات العربية من وإلى الدول المختلفة في ظل الرغبة الكبيرة لأعضاء الاتحاد في زيادة العلاقات العربية في هذا القطاع.

واستكمل " زكي" : التأكيد على إقامة المعارض أمر مهم جدًا وسيكون له مردود إيجابي للغاية على زيادة الصادرات من وإلى الدول العربية ، حيث إن التجمعات في مثل هذه المعارض المقترحة يزيد من العلاقات العربية ويدعمها بشكل كبير ؛لأن المعارض ستكون بمثابة بطاقات التعارف بين كثير من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية.

وعن المعرض المُنتظر إقامته في مصر قال " زكي" يعتبر خطوة مهمة وجيدة وسيكون الاهتمام به كبيرًا جدًا ، ونرتب له فور وصولنا إلى مصر حتى موعد انطلاقه الذي سيتم الإعلان عنه عند وضع كافة الترتيبات النهائية ، مُثمنًا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في دعم الترابط العربي فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية.

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