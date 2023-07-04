أبرزها الأرز والدواجن |انخفاض ملحوظ في بعض السلع بعد انتهاء عيد الأضحى.. تعرف عليها

انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن ليبدأ الكيلو من 54 جنيهًا

الفلاحين : انخفاض سعر الأرز ليصل الكيلو إلي 18 و 20 جنيهًا للمستهلك

من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 20% خلال الأيام الراهنة



بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الأضحى، شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظا بالأسواق ، حيث نزلت أسعار الدواجن بما يتراوح من 5 لـ 7 جنيهًات، وانخفض سعر كيلو الأرز ليصل إلى 20 جنيهًا للمستهلك، أما اللحوم فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا بنسبة 20% خلال الأيام القادمة.



انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق ، وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة ، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 54 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلي 59 جنيهًا منذ أسبوع



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 69 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.



ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا



أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 118 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.



وسجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 117 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.



كما قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاض كبير ، لافتا إلي أن طن الارز الشعير انخفض نحو 3 آلاف جنيه في خلال شهر



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبه الواحد يباع حاليا بنحو 13 ألف جنيه للطن بعد أن كان سعره منذ شهر بنحو 16 الف جنيه ، وانخفض سعر طن ارز الشعير عريض الحبه الي نحو 14 الف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر ب17 ألف جنيهًا .





وأوضح أنه انخفضت أسعار معظم أنواع الأرز الأبيض ليباع حاليا طن الأرز الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلي 20 الف جنيه ليصل للمستهلك من 20 إلي 23 جنيه للكيلو حسب النوع بانخفاض نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد عن أسعاره منذ شهر .

وأشار عبدالرحمن إلي أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الأرز ، هو عرض كميات كبيره من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الأسعار واجبار مخزني الأرز لطرح كميات كبيره من الأرز المخزن للبيع خوفا من تدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة بالإضافة الي قرب ميعاد حصاد الأرز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيره من الأرز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين وفي السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.



وأكد عبدالرحمن أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز كلما انخفضت أسعاره متوقعا ان يصل كيلو الأرز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم الي 15 جنيه للكيلو ، متوقعا انتاج محلي من الارز الشعير يقارب 7 مليون طن لزراعة مساحات ارز بالمخالفة هذا العام اكثر من العام الماضي بالإضافة الي المساحات المحددة من الحكومة .



وتوقع "نقيب الفلاحين " انتاج ما يقارب 4 مليون طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي الي انخفاض كبير في أسعاره .



يتوقع خبراء الثروة الحيوانية انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد توافر الأعلاف ، إلا أن إقبال المواطنين عليها بالتزامن مع عيد الأضحى جعل أسعارها مستقرة .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا



أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.



واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.



وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.



أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار اللحوم



وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن اللحوم بالفعل بدأت تشهد استقرارا ف الأسعار أما اللحوم الحية شهدت انخفاضا حوالى 15 جنيهًا، حيث يتراوح كيلو القائم من العجول حاليا من 130 ل 135 جنيهًا، بعد أن وصل سعرها إلى 150 جنيهًا ، أما الضأن والماعز يتراوح مابين 140 لـ 150 جنيهًا.

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات لـ "صدي البلد " ، أنه يتوقع انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق بعد عيد الأضحى بنسبة تصل ل 20% ، وذلك بعد انخفاض أسعار اللحوم الحية .

أسعار الماشية

وكشف "نقيب الفلاحين " عن أهم أسباب انخفاض أسعار الماشية بالأسواق ، حيث أن الاستمرار فى الإفراج عن الأعلاف، أدت إلي توافرها وانخفاض أسعارها بالأسواق مما نتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم الحية ، كما أن استيراد وزارة الزراعة لرؤوس ماشية أدت إلي زيادة المعروض فى الأسواق .



وأضاف أن ضعف الإقبال على شراء اللحوم الحمراء والأضاحي هذا العام أدى إلى زيادة المعروض منها وانخفاض أسعارها ، لكن فى النهاية سنري ثمار الجهود الحكومية بعد العيد فى خفض سعر اللحوم .

