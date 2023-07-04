مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المجتمع الدولي خذل شعبنا والعدوان علينا عورة في جبينه

أشاد السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم، في دورته غير العادية 159 لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على منطقة جنين، لافتا إلى أن مجلس الجامعة قرر العمل من خلال المجلس الوزاري والتحرك العاجل لوقع تلك الانتهاكات الاسرائيلية.

وأضاف العكلوك في تصريح له عقب انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية، أن المجلس أدان جميع الممارسات الاسرائيلية وما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات وجرائم في حق الشعب الفلسطيني، وما تشنه من عدوان على منطقة جنين والذي يضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مجلس الجامعة العربية توجه لجميع الدول الأعضاء بسرعة تقديم مرافعات مكتوبة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن المجتمع الدولي خذل الشعب الفلسطيني، رغم أنه يرى بعينيه وعبر البث المباشر ما يتعرض له هذا الشعب من جرائم وانتهاكات من الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن ما تشهده وتعانيه فلسطين يمثل عورة مفضوحة للمجتمع الدولي.