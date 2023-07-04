الأحرار الدستوريين: موقف "التحالف الشعبي الاشتراكي" من الانتخابات الرئاسية افتئات على حق الترشح

استنكر حزب الأحرار الدستوريين، برئاسة المحاسب محمد مجدى عفيفى، ما أعلنه مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدر الحزب بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء، قال فيه إن ما أعلنه "الزاهد" من أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، مرهونة بعدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد بمثابة مصادرة على رأي الناخبين وافتئات على حق الجميع في الترشح والانتخاب.

وقال"عفيفى"، إن الحزب يرى أنه من حق كل من توافرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى الدستور، أن يرشح نفسه للمنافسة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، وأن الفيصل الوحيد فى هذا الأمر، هو الصندوق الانتخابي والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

وقال المستشار محمد فايز يكن، الأمين العام للحزب، إنه لم يعد مقبولاً بعد ثورتين عظيمتين مرت بهما مصرنا الحبيبة ، أن تظل النخبة "المنعزلة" عن الجماهير، تقوم بـ"التنظير" للشعب من أبراج عاجية وتمارس "التنظير" و"الاستعلاء" على الشعب المصري الواعي.

ويهيب الحزب بكافة القوى السياسية أن تمارس دورها من منطلق رؤية واسعة للمشهد السياسي وأن تكون النخبة على مستوى الحدث وأن تقدم حلولاً واقعية تترجم رؤية شاملة وتتحلى بروح وعقلية رجال الدولة.