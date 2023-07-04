عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة ل_ الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى 2 درجة، وبالأمس شهدنا الارتفاع الطفيف ومستمر معنا اليوم.  


وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية الفضائية المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية نهارا، ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب المحافظات، فإننا سنشعر بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة، وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة ل_ الأرصاد الجوية: "الطقس في فترة النهار حار رطب على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

الأرصاد.. الأجواء ستكون معتدلة


وأوضحت: "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات سيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات الليل".
 

الأرصاد درجات الحرارة الدكتورة منار غانم الحرارة الرطوبه اشعة الشمس الطقس الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من بوتين بشأن حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الترجي التونسي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

ترشيحاتنا

هبطت بعد العيد.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023

مليارات الدولارات.. مشروعات ضخمة تدخلها القاهرة بـ17 قلعة صناعية و12 اتفاقية دولية

حكيم زياش يرد على أنباء فشله في اجتياز الفحص الطبي بنادي النصر

الداخلية تستقبل أولى أفواج حج القرعة

هشام آمنة: الدعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية لمكافحة الفساد

رئيسة وزراء فرنسا توجه اتهامات خطيرة للمعارضة بسبب أعمال الشغب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

100 مليون| حقيقة انتقال تريزيجيه وحجازي للأهلي.. وما علاقة هذه الشركة..ايه الحكاية

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ