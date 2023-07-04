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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد انتهاء إجازة العيد| ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. والأرصاد توضح

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم ، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 35_36 درجة مئوية، مضيفة أن هناك استمرارا في إرتفاع نسب الرطوبة.

 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن أرتفاع نسب الرطوبة سوف يزيد من الشعور بأرتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار ، و ذلك مع زيادة فترات سطوع النهار.

الأرصاد: نشاط للرياح في أغلب المحافظات


وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس اليوم حار رطب على المناطق الشمالية ،السواحل الشمالية، والوجه البحري و القاهرة الكبرى، و طقس شديد الحرارة على شمال و جنوب الصعيد و جنوب سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، و ذلك مع غياب أشعة الشمس، و سوف يسود أجواء معتدلة ليلاً، خاصة ً مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات.


لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن هناك استمرارا في تكون شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر و الساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية.

 

 

الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى نسب الرطوبة الطقس

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