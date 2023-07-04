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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نص الجيل مات..

دموع وانهيار حميد الشاعري وحسام حسني في جنازة علاء عبد الخالق.. فيديو

حميد الشاعري
حميد الشاعري

سادت حالة من الحزن على نجوم الفن أثناء تشييع جثمان المطرب الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى المطرب حسام حسني الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، قائلا: “أخويا وحبيبي الجيل بتاعنا كله نصه مات”.

بينما سادت حالة من الحزن الشديد والبكاء على وجه الفنان حميد الشاعري أثناء وداعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في العباسية.

وشُيع جثمان الراحل علاء عبد الخالق ظهر اليوم الثلاثاء، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب ونجوم الوسط الفني.

حضر صلاة الجنازة كلًا من محمد محيي، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حسام حسني، وسامح الصريطي.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 59 عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.

وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف في ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.

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