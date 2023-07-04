باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يعد لاقتحام مخيم جنين منذ عام

كشف العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الاقليمي، آخر تطورات عملية الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعد لاقتحام مخيم جنين منذ عام.

وأوضح محمود محيي الدين، في حوار مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كان يتم عملية تحديت المعلومات من خلال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفي مقدمتها "الشباك"، لافتا إلى أن يتم عرض الأمر على القيادات السياسية هناك.

وتابع العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الاقليمي، أن هناك استعدادات اسرائيلية لاجتياح جنين، لافتا إلى أن هناك أهداف سياسية و جيوسياسية لهذا الأمر.