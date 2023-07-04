الاتحاد الأوروبي: استخدام القوة في مخيم جنين تسبب بخسائر مأساوية

علق الاتحاد الأوروبي، على العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 أخرين بينهم 20 بحالة خطرة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية جانيز لينارتشيتش، "إن استخدام القوة في مخيم جنين للاجئين أدى إلى خسائر مأساوية في أرواح المدنيين والأطفال، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الأساسية، وحالات نزوح".

وأضاف لينارتشيتش، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الإثنين، على جنين.

في غضون ذلك، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة، إلى مخيم جنين، وسط تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة من المخيم.

وكان موقع (واللا) العبرية، أفاد صباح اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين، لافتاً إلى أنه سيعمل على أهداف جديدة داخل المخيم.