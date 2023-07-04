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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفاة طالب بالثانوية الأزهرية في حادث أثناء عودته من الامتحان بسوهاج

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الطالب فراج حمدى فراج رمضان، الطالب بمعهد أولاد خليفة بلجنة دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر حادث أثناء عودته من الامتحان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوب والديه، وأن يؤجرهم في مصابهم.

وتمنى وكيل الأزهر الشفاء العاجل للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم، والذي كان مع الطالب المتوفى في نفس الحادث، ووجه فضيلته وفد من منطقة سوهاج الأزهرية لتقديم واجب العزاء في الطالب المتوفى، وللاطمئنان على الطالب المصاب، كما وجه بتأجيل امتحانات الطالب المصاب إذا استدعى الأمر لذلك.

الأزهر سوهاج حادث الامتحان

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