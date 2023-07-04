نقيب الموسيقيين التونسي: نطالب أحمد سعد بتقديم الاعتذار عما بدر منه.. فيديو

قال ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسي، إن أحمد سعد فنان قدير وكبير ونقابة الموسيقيين التونسية تكن له كل الاحترام والتقدير، وهو فنان له كل الاحترام وله شعبية قوية وكبيرة في تونس، ومن الصعب أن يُعجب الجمهور التونسي بفنان عربي.



وأضاف "الهمامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأزمة التي حدثت مع أحمد سعد كان سببها الكلمة التي قالها بكل تلقائية في آخر الندوة الصحفية، والتي لم يكن يصح أن تصدر منه على الإطلاق، وكان من الطبيعي أن يساند منظمة الحفل، باعتبارها سيدة تونسية عربية تتحدث على أراضي دولتها.

نقابة الموسيقيين التونسية تطالب الفنان أحمد سعد بالاعتذار للسيدة العربية عن تلك الكلمة التي صدرت منه تجاه المرأة العربية، لافتا إلى أنه يجب أن يتم الاعتذار عن تنظيم الحفل من قبل المنظمين الخاصة بأحمد سعد، خاصة أن التنظيم لم يكن على المستوى الاحترافي المتعارف عليه داخل تونس.

نعتذر كموسيقيين لأحمد سعد عن سوء تنظيم الحفل المنظم له، لأن تونس لم تعتد على هذا المستوى غير الاحترافي، نعتذر للفن المصري وللفنان أحمد سعد على سوء التنظيم في هذا الحفل.

وكان الفنان أحمد سعد قد وقع في أزمة كبيرة بعد اشتباكه لفظيا مع أحد منظمات حفله في تونس، بعدما قال لها "اخرسي"، وهي الكلمة التي لم تقبلها السيدة وقامت بالاشتباك لفظيا معه.