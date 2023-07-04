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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن عن تشييد مستشفى ميداني لدعم الأشقاء السودانيين

محمد بن زايد
محمد بن زايد

شيدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مستشفى ميدانياً بمدينة «أمدجراس» التشادية، لدعم الأشقاء السودانيين في تشاد المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها السودان.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفقاً لما نشرته صحيفة "الخليج".

كان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، قال إن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان.

واضاف عقار في حديث مع وكالة سبوتنيك: "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات، روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا في أي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".

الأشقاء السودانيين محمد بن زايد آل نهيان أمدجراس مستشفى ميدانيا

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