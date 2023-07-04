فيفا يصدم كهربا بقرار جديد في قضيته ضد الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن وصول خطاب من "فيفا"، يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والنادي الأهلي الحالي، مهلة 6 أيام، لتقديم مستند يفيد بسداده الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك" كهربا تلقي إخطار من الفيفا يطالبه بإرسال إيصال سداد الغرامة الموقعة عليه للزمالك خلال ٦ ايام أو تحويله للجنة التأديب يوم ٣ اغسطس"

وكان محمود كهربا تقدم بطلب لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك والمقدرة بمليوني و400 ألف دولار جنيه على خلفية فسخ عقده من طرف واحد والهروب من النادي.