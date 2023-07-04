الأولى على الثانوية الفندقية: أرغب في دخول كلية السياحة والفنادق

قالت فيرينا أسامة، الأولى على الجمهورية بالمدارس الفندقية، إن سعادتها لا توصف بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن النتيجة كانت مفاجأة كبيرة لها.

وأضافت فيرينا أسامة في تصريحات لصدى البلد اليوم الثلاثاء، أن مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، أجرى اتصالا بها لتهنئتها، كما تحدث معها نائب الوزير لابلاغها بالخبر.

أوضحت أنها كانت تتوقع نجاحها وتفوقها، ولكن لم تتوقع المركز الأول على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أنها كانت تجتهد من أجل تحقيق مركز متقدم.

وأضافت فيرينا أنها ترغب في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، حيث أنها تعشق مجال السياحة والفنادق.