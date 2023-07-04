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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يرحمك يا محترم| عمرو مصطفى ينعى الفنان علاء عبد الخالق

عمرو مصطفي
عمرو مصطفي

نعي الملحن عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" المطرب الكبير علاء عبد الخالق وكتب قائلًا: "" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " .. الله يرحمك يا محترم ".

يذكر ان المطرب الكبير علاء عبد الخالق، رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

من هو علاء عبد الخالق

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

علاء عبد الخالق 

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

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