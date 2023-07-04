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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل بالعلمين الجديدة

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلا غنائيا ضخما داخل أحد الشواطي بالعلمين الجديدة وقام بتنظيم الحفل هانى الياس بحضور جماهيري من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

 

حضر إيهاب توفيق بصحبة مدير أعماله ومنسق حفلاته تامر عبد المنعم وقدم عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية المميزة منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل"  ، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"  .. بالإضافة إلى " انت اختياري " وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

تعرف على تفاصيل حفل إيهاب توفيق غدا في القاهرة

يذكر أن دخل الفنان حميد الشاعري، في وصلة غناء مع أصدقائه الفنان محمد فؤاد، والفنان إيهاب توفيق، والفنان مصطفى قمر، بحفل زفاف ابنته الذي أقيم مساء الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة. 

وظهر حميد الشاعري في حفل زفاف ابنته، بمقطع فيديو متداول عبر انستجرام، وهو يغني أغنية كماننا، مع فؤش وإيهاب توفيق ومصطفى قمر. 

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

هدية حميد الشاعري لـ ابنته

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية. 

 

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق النجم ايهاب توفيق العلمين العلمين الجديدة مراسيل يا أحلى منهم هدية حميد الشاعري

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