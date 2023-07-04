بسمة وهبة ناعية علاء عبد الخالق: كنت أعرفه شخصيا وجمعتنا هواية البلياردو

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان الراحل علاء عبدالخالق، موضحةً أن "هذا الفنان كان مثالا للرقي وكان مهذبا وعطر اللسان، وكنت أعرفه شخصيا وجمعتنا هواية واحدة وهي البلياردو".

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "عمره ما دخل في خلاف مع أحد، وكان بيشتغل مع نفسه وعلى نفسه، ومر برحلات انتشار ونجاح، ثم أصيب بالمرض في الفترة الأخيرة".

وتابعت بسمة وهبة: "حالة من الحزن ملأت قلوب وعيون مصر وكل الوطن العربي، وأصدقاؤه كانوا في حالة انهيار وحزن وبكاء شديد لأنها كانت رحلة كفاح وصداقة ليست موجودة في أيامنا هذه".

وأكدت: "قلت بالأمس، ليه مفيش بيننا صداقة كإعلاميين، ومفيش مودة وارتباط، لكن هذا الأمر كان مختلفا بالنسبة لعلاء عبدالخالق وأصدقائه، فقد كانت جمعتهما الصداقة والحب والمودة".

وواصلت: "غنى مع عدد كبير من الفنانين، فقد كان فنانا استثنائيا وإنسانا استثنائيا، ولم نسمع عن خلاف في حفل أو مع متعهد او خلاف مع الصحافة أو خلاف على الأجر، وكان يدعم كل المواهب ويذكرني بالفنان تامر حسني، وهو فنان محترم وخلوق".