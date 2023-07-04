اللي عنده زيزو وفتوح مايخافش| طارق السيد يحتفل بفوز الزمالك

احتفل طارق السيد نجم القلعة البيضاء بفوز نادي الزمالك أمام المقاولون العرب، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكتب نجم الزمالك السابق على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "اللي عنده زيزو وفتوح ميخفش مبروك الزمالك فوز كبير اليوم على المقاولون العرب بنتيجة كبير واداء اكثر من رائع"

بذلك حجز فريق الزمالك مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.