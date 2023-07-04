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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران ترفع الستار عن نظام محاكاة مفاعل نووي فريد من نوعه

صدى البلد

كشفت إيران، اليوم، عن نظام محاكاة "مفاعل الماء الخفيف المضغوط" (PWR)، الذي تم تصميمه وتطويره في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI). وأقيم الحفل بمشاركة رئيس هيئة الطاقة الذرية ومجموعة من النواب ومديري المنظمة.

يمتلك جهاز المحاكاة طاقة حرارية 100 ميغاواط وتوليد كهرباء 30 ميغاواط. وتم تصميم النظام وتطويره من أجل التدريب الفني للأفراد وتعريفهم بمفاهيم تشغيل محطة توليد الكهرباء في الظروف العادية والطارئة.

ويتم حاليًا تثبيت أنواع مختلفة من جهاز المحاكاة هذا وتشغيله في ثماني جامعات كبرى في إيران لتدريب الطلاب.

ما هو مفاعل الماء الخفيف المضغوط (PWR)؟

PWR هو نوع شائع من المفاعلات النووية التي تستخدم الماء كوسيط تبريد ومعدل للتحكم في سرعة التفاعل. ويستخدم وقودًا نوويًا على شكل قضبان من أكسيد اليورانيوم، والتي يتم إدخالها في غلاية تحت ضغط عال. ثم الماء الساخن الذي ينتج عن التفاعل يتدفق إلى مبادل حراري، حيث يسخن الماء الثانوي لإنتاج بخار. ويدور البخار توربينًا متصلاً بمولد كهربائي لإنتاج الكهرباء.

ما هو نظام المحاكاة؟

نظام المحاكاة هو جهاز كمبيوتر يستخدم لتصميم وتشغيل وتحسين المفاعلات النووية. ويحاكي نظام المحاكاة سلوك المفاعل في ظروف مختلفة، مثل التشغيل الطبيعي أو التغيرات المفاجئة أو الحوادث.

ويسمج نظام المحاكاة للمهندسين والباحثين والطلاب بزيادة فهمهم لأساسيات الطاقة النووية والأمان والأداء. ويستخدم أيضًا لتدريب وتأهيل وتقييم المشغلين والإشراف على المفاعلات النووية.

ما هو إنجاز إيران؟

إيران كشفت عن أول نظام محاكاة لـ PWR في 29 سبتمبر 2021. وقد تم تصميم نظام المحاكاة وتطويره في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ويستخدم برنامجًا حاسوبيًا متقدمًا لتحليل سلوك PWR باستخدام أفضل التقديرات.

يغطي نظام الانتقالات والحوادث، ويمكنه محاكاة أنواع مختلفة من PWR، مثل OPR-1000 و VVER-1000 و AP-600 و SMR23. ويعد نظام المحاكاة خطوة هامة في تطوير قدرات إيران في مجال الطاقة النووية والبحث العلمي2.

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