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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمساعدة واشنطن والناتو.. روسيا تعلن عن صد هجوم أوكراني خطير على موسكو

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار أوكرانية - أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن هجمات الطائرات بدون طيار في موسكو كانت ستصبح مستحيلة لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها من حلف الناتو لـ أوكرانيا.

 

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها: "كانت مثل هذه الهجمات مستحيلة بدون مساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لنظام كييف الذين يواصلون ضخه بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وتدريب مشغلي الطائرات وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب هذا النوع من الجرائم، والتي تشمل أيضا صور الأرض التي تم الحصول عليها من أقمار صناعية مدنية وعسكرية".

 

وشددت الخارجية الروسية على أن كل هذا يجعل واشنطن وأقمارها الصناعية متواطئة في إعداد وتنفيذ هجمات إرهابية يتم التحضير لها وتنفيذها بأموال غربية وبأسلحة غربية.

 

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، إلى أن 5 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت، صباح اليوم الثلاثاء، موسكو ومنطقة موسكو مرة أخرى.

 

ووفقا للوزارة، فإن بحسب المعلومات الواردة فقد استهدفت الطائرات الأوكراني اليوم منشآت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مطار دولي كبير. 

 

وأضاف البيان: "تم إحباط هذه الخطط بفضل التشغيل الدقيق لأنظمة الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الحرب الإلكترونية، حيث أسقطت 4 طائرات بدون طيار وفقدت إحداها السيطرة وتحطمت، لافتا إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.

 

وفي وقت سابق، ذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن عدة طائرات بدون طيار هاجمت المدينة اليوم الثلاثاء، ولأسباب تتعلق بالسلامة، تم إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى.

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