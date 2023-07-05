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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مقابلة الوداع.. حسام حسني يكشف آخر لقاء لـ علاء عبدالخالق مع أصدقائه

حسام حسني
حسام حسني

نعى الفنان حسام حسني، الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إن علاء عبد الخالق صديق شخصي له، وكان له الشرف أنه تعاون معه، وكان دائمًا يشجعه أن يستقل بذاته، وأن يقدم ألبوماته الخاصة، "علاء عبدالخالق تبنى موهبتي أنا ومحمد محيي في بداية ظهورنا للجمهور".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن علاء عبد الخالق ضرب كل أمثلة الروعة في الإنسانية، موضحًا أن حفل زفاف ابنته كان بمثابة لقاء الوداع بين علاء عبد الخالق وكل أحبائه، إذ إنه كان مُصرًا على حضور كل أحبائه وأصدقائه لحفل الزفاف، "كان عاوز يودعنا في الفرح ده".

وتابع حسام حسني، أن إيهاب توفيق هو من كفّن علاء عبد الخالق، وهو من أخذ علاء ونزل به إلى القبر، لافتاً إلى أن هذا الجيل كان واحدًا من الأجيال المترابطة بشكل كبير، "إيهاب توفيق كان بمثابة أخ لعلاء عبد الخالق، وكلنا كنا خايفين ننزل، هو ولا اتهز ونزل القبر بنفسه".

واستكمل: "نص الجيل راح النهاردة بوفاة علاء عبد الخالق، ولكن الفنان بيموت وسيرته بتفضل حاضرة في الدنيا بأعماله". 
 

حسام حسنى علاء عبد الخالق يوسف الحسيني ايهاب توفيق توك شو

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