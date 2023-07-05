شوقي غريب يقدم التهنئة للزمالك بالفوز اليوم

حرص شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب علي تقديم بالتهنئة للزمالك على الفوز في لقاء اليوم والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الزمالك كان أفضل في بداية المباراة ولاعبو المقاولون لم يكونوا في أفضل حالة، وهناك العديد من الأخطاء ظهرت في الفريق".

وتابع قائلا :" الحافز لدى لاعبي المقاولون للمنافسة على البطولة أصبح قليل لأن الفريق يخوض موسم طويل، وهناك أخطاء سهلة ارتكبها لاعبو الفريق ".

وأضاف شوقي غريب قائلا:" أداء الزمالك اختلف في لقاء اليوم عن مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولا نعترض على التحكيم في مباراة اليوم أو أي مباراة".

وشدد المدير الفني للمقاولون العرب على أن مدرب الزمالك اعتذر لي بعد قيام أحد لاعبي الأبيض بـ"تنطيق الكرة" بعد التقدم بسداسية، وأكد لي أنه لاعب ناشئ.

وأوضح غريب أنه يرفض وصف الخسارة اليوم بانها نقطة سوداء في تاريخ المقاولون العرب، مضيفا أن فريقه قدم مباريات قوية في الموسم الحالي وظهر بصورة أفضل من الموسم الماضي بعدما كان ينافس في الموسم الماضي من أجل البقاء في الدوري.

ووجه شوقي غريب التهنئة للمنتخب الأولمبي على التأهل لأولمبياد باريس المقبلة، وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للمنتخب في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، مشيرا إلى أن الجيل الحالي إضافة للكرة المصرية.

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة .