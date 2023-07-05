صاحبي وحبيبي.. أحمد جوهر ينعي الفنان علاء عبد الخالق

نعى الفنان أحمد جوهر، الفنان علاء عبدالخالق، قائلاً إنه فقد اليوم أخًا وحبيبًا على قلبه، وعشرة عمره، وصديقًا مقربًا له، "علاء عبدالخالق واحد من جيل الثمانينيات، وله تاريخ عظيم في الموسيقى والفن المصري".

وأضاف "جوهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى": "علاء كان صاحبي وحبيبي، واحد من الأجيال العظيمة اللي بدأ فيه كوكبة كبيرة من النجوم، والحمد لله هذا هو حال الدنيا".

وأتم أحمد جوهر تصريحاته قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ده حال الدنيا، وربنا يرحمه ويسكنه الجنان يارب العالمين".