مصطفى كامل: أطالب الجهات التونسية بالرد على ما تعرض له أحمد سعد

رد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على أزمة الفنان أحمد سعد فى تونس من خلال بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مصطفى كامل :"بسم الله الرحمن الرحيم بالأمس جمعتني مكالمة بالفنان والصديق / أحمد سعد زادت عن الساعة وكان معنا في هذا الاتصال الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس الإدارة والأستاذ منصور هندي عضو مجلس الإدارة وأهم ما جاء بها وفي ملخصها".



وأضاف :" ١- شرحت للفنان والصديق أحمد سعد . أن موبايلي طوال ٤٨ ساعة لم يهدأ من كثرة الاتصالات والرسائل ومطالبات بضرورة التدخل في أزمة لا أعلم عنها شيئاً ولا أعرف تفاصيلها وكانت كل الاتصالات فحواها ( لازم تاخد موقف مع أحمد سعد .وازاي يهين سيدات تونس ) ولأني لا أعرف شيئاً عن الموضوع نظراً لإنشغالي بأعمالي في عيد الأضحى . قمت بإرسال رسالة علي جروب مجلس الإدارة أسأل فيها سؤالاً واضحاً ( ماهو الموضوع ) فإذا ببعض الزملاء يخبرونني بأن حدث كذا وكذا وأن خطأ أحمد سعد الوحيد هو عبارة ( أسكتي أنتي أو أخرسي أنتي ) ثم بحثت علي مواقع السوشيال ميديا . وللأسف كانت كل المواقع والصحافة تدين هذه العبارة ".

وتابع :" وما أحزنني وشعرت معه بالقلق والتوتر هو أن التراشق بالسب والقذف قد زاد عن الحد بين سيدات شعبين شقيقين تربطهما كل أواصر الحب والود والإحترام والتقدير علي كل المستويات وأيقنت أنها الفتنه . والفتنه أشد من القتل وإيماناً مني بضرورة بتر هذه الفتنة أصدرت بياناً أؤكد فيه أن ماحدث بين طرفي النزاع هو أمراً ليس لنا كنقابة دخلاً به علي الإطلاق ".



واستطرد :" أما ما يتم زرعه من فتنه بين البلدان العربيه الشقيقه فهو الأمر الخطر . وإذا كان بإمكاننا تداركه في بدايته فهذا أمر حميد وضروري وبناءاً علي ذلك ٢- شرحت لأخي العزيز الفنان أحمد سعد وجهة نظري وهي نصاً ( ياأحمد الدنيا مقلوبه وعبارة اخرسي انتي او اسكتي انتي . تم تعميمها علي كل سيدات تونس قصداً للفتنه والإضرار بك . ومن الأفضل أن تقوم بتصوير ڤيديو . وتتحدث فيه عن سيدات تونس بكل التقدير والإحترام . حتي نقطع الطريق علي من يريد بك شراً ) ٢- قلت للفنان أحمد سعد . أنت تعلم منذ متى وانا من محبيك ومعجبيك وكم كنت من المتمنين لك منذ ٢٠ سنة النجاح . والآن والحمد لله أنت في قمة التوهج والنجاح والنجومية التي تشرفنا وتُشرف الوطن العربي بأكمله . ولا يجب أن يعكر صفو نجاحك أية مهاترات ، وطالبته أن يقتنع بوجهة نظري حتى ينتهي الأمر ".



وأوضح :" ٣- شرح لي الفنان احمد سعد كل ماحدث معه من تصرفات لا تليق بداية ً من وصوله المطار وحتي نشوب هذه الأزمة . ووجدته في غاية الألم والزعل مما حدث . وبالفعل هو عنده كل الحق أن يشعر بالضيق من كل هذه التصرفات . فقلت له تعالي بنا ننهي الأزمة التي تم تصعيدها حتى صارت فتنة . ثم أعدك أن أُصدر بياناً شديداً للمطالبه بحقك الأدبي كاملاً وافقنا سوياً علي عمل هذا الڤيديو الذي صوره الفنان أحمد سعد . وأن يسرد فيه كل ماحدث معه . علي أن يتضمن الڤيديو عبارة واحدة نذبح بها هذه الفتنة وهي ( تقديم التحية والتقدير والإحترام لسيدات تونس المحترمات ) وأعيد وأكرر أن حديثي مع الفنان أحمد سعد بأكمله هو من منطلق (((( خوفي علي علاقة وطني الحبيب مصر بدوله عربيه شقيقه وحبيبه . ثم خوفي من حدة الإشتباك علي السوشيال ميديا بين سيدات مصر وسيدات اوطاننا العربيه الشقيقه . ثم اخيراً خوفي علي أحمد سعد النجم المتألق وعدم النيل منه ) ".

واختتم مصطفى كامل :" ٤- طلب مني الفنان والصديق احمد سعد طلباً مشروعاً وقال لي ( طب وحقي ) فكان وعدي له بعد عمل هذا الڤيديو أن أقوم بمخاطبة كافة الجهات التونسيه وأن أُصدر بياناً وافياً بكل ما حدث مُطالباً فيه بالرد الأدبي والمعنوي الذي أصاب أحمد سعد وأصابنا نحن جميعاً كفنانين وأخيراً : أتوجه بخالص الشكر للزميل والصديق الفنان أحمد سعد علي الوفاء بوعده معي . وتصوير ڤيديو يوضح ما تعرض له من إهانات . وفي بدايته تقديم كل عبارات التقدير والإحترام لسيدات تونس الحبيبه وانتظروا مني بياناً بصفتي وشخصي لتوضيح كل ما سبق ".