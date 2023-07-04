قرار حازم من تونس ورد فعل غير متوقع من الموسيقيين.. تطورات مثيرة في أزمة أحمد سعد

مازالت أزمة الفنان أحمد سعد في تونس تثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة بعد بيان نقابة المهن الموسيقية المصرية باعتذار المطرب إلى سيدات تونس، ونرصد القصة الكاملة.

بداية الأزمة

تعود أحداث المشاجرة الحامية، في حفل نظم له مسرح بنزرت خلال فعاليات المهرجان الدولي للتخييم، في دولة تونس السبت الماضي، وأثناء إدلاء النجم بتصريحات للصحفيين، تقاطعه منظمة الحفل، ليرد عليها أحمد سعد "ما فيش في العقد مؤتمر صحفي، اسكتي، اخرسي.. أنت ما تتكلميش خالص.. وماتعرفيش تعملي حفلات ولا علاقة لك بالحفلات".



ووجه أحمد سعد، حديثا للصحفيين، : "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي".

وبعدها هاجم عدد من الجمهور التونسي الفنان أحمد سعد، واعتبروه أهان السيدة التونسية على هامش حفله الأخير في تونس.

وجاءت التعليقات على "إنستجرام" كالتالي: “أنت أهنت المرأة التونسية .. لم تحترم فنك، وتعاملت مع الصحفيين بإهانة، وغيرها من التعليقات

أحمد سعد يرد



أوضح النجم أحمد سعد في بيان رسمي له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، الأزمة الأخيرة له في دولة تونس، حيث كان يحيي حفلاً غنائيًا في مدينة بنزرت، وكتب قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، توضيح ما جري من أحداث في تونس.. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.



وتابع: "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وأضاف: محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي".

ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم.

وزارة الشؤون الثقافية توضح الحقيقة



أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بيانا، تكشف فيه ملابسات أزمة حفل الفنان أحمد سعد الذي أقيم منذ يومين وتعرض على إثره لانتقادات عديدة.



وأكدت، في بيانها، على أنه ومن خلال متابعتها للضجة التي تلت حفل الفنّان المصري أحمد سعد في “المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت، وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف يهمها توضيح أن الحفل الذي أقيم يوم 01/07/2023 للفنان أحمد سعد ببنزرت هو حفل خاص من تنظيم “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية الاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا.

وأكدت الوزراة ان لجنة الفنانين الأجانب أسندت رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق الـمُقدمة من قبل رئيسة الجمعية.



وشدد بيان الوزارة على أنه تم صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها، مبينة ان الحفل أقيم بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة. كما أكدت الوزارة ان حفل غرّة جويلية لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ، مستنكرة ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان الذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا – والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان.

وهو ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها ويحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة.



وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف.



وأكدت الوزارة مواصلتها تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه.



وأعلنت الوزارة أنه سيتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التّي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية.



نقابة الموسيقيين تلزمه باعتذار



أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس .



وجاء نص البيان كالآتي :"رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه الفنان احمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه علي أحياء الحفل ".

تابع البيان: “بداية، تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر علي متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس علي كافة المستويات والأصعدة”.



وأضاف البيان: "وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصياً كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا الآتي".

أولاً : إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات؛ رداً على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيده فاضله من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعباره تتضمن ( أسكتي أنت ِاو اخرسي أنت).

ثانياً : توجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً وقبل إقامة أية حفلات فنيه ؛ حتي تكون النقابة علي درايه تامه بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري في حال حدوث مثل هذه المشكلات .



ثالثاً : مخاطبة كافة جهات الدوله الرسميه والسياديه بضرورة حصول الفنانين المصريين علي خطاب رسمي من النقابه للسفر للخارج حتي تكون النقابه ضامناً وفاعلاً أساسياً لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب .

واختتم البيان :" وتهيب النقابه العامه للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الإنجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز . حيث أن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر علي أطراف الواقعه وعلي بنود العقد المبرم بينهما . دون الزج بعبارات تؤثر علي قوة العلاقات الصلبه بين مصر وأي دوله شقيقه بوطننا العربي الغالي ؛وفي النهايه أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً عاماً لموسيقيين مصر . وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربيه الشقيقه بخالص الإعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبه عما حدث من لفظ أثار أستياء حضراتهن ؛ متمنياً إستمرار أواصر الحب والأخوه والصداقه والإحترام بين مصرنا الحبيبه ووطننا العربي بأكمله ".