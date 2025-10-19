قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرها ما هتسيب الفستان.. منة شلبي تعلق على مساندة يسرا لها

منة شلبي
منة شلبي
أحمد إبراهيم

علقت الفنانة منة شلبي على أزمة قطع فستانها فى افتتاح مهرجان الجونة وتحديدا لحظة تكريمها على المسرح وكانت بجوارها الفنانة يسرا. 

وقالت منة شلبي فى تصريحات لبرنامج et بالعربي: فستاني لما اتفك على المسرح قلت ليسرا الحقيني، وكنت بتعامل كأن مفيش حاجة، لأني واثقة إنها عمرها ما هتسيب الفستان، واثقة إن ورايا سند وضهر، وكون إن يسرا هي اللي سلمتني الجايزة في الجونة ده لوحده تكريم.

منة شلبي تتحدث عن تعاونها مع يسرا 

من ناحية أخرى أكدت الفنانة منة شلبي أنها محظوظة فنيا وأن أول أدوارها على صعيد الدراما  كان مسلسل "اين قلبي" مع القديرة يسرا والمخرج مجدي أبو عميرة؛ قائلة: "أنا كنت محظوظة أوي، أول مسلسل كبير عملته كان مع الفنانة يسرا، في مسلسل أين قلبي، وكنت بعمل فيه دور توحة".

وكشفت منة شلبي عن موقف طريف حدث معها في تلك الفترة، قائلة: "وقتها كنت بصور "فيلم هندي" مع أحمد آدم، وعيال صغيرة مشيوا ورايا وقعدوا يقولولي: توحة الشردوحة".

وأوضحت منة أن هذا التفاعل الشعبي مع الشخصية التي قدمتها، رغم حداثة عهدها بالفن وقتها، منحها طاقة إيجابية كبيرة وثقة بمواصلة الطريق في التمثيل.

 حرة في اختيار الأدوار

وعلقت على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: شكلك إتغير عن أو ماظهرتي كنتي كلبوظة  ودلوقتي إتغير؟؛ قائلة: "أنا معقدة من التخن  ولما عملت الساحر كنت تخينة ومكنتش عارفة البس وحسيت أن التخن هيحصرني في أدوار أكبر من عمري وحسيت أني محتاجه أبقى حرة في إختيار الادوار زي مانا عاوزة  قررت اخس علشان الشغل وعلشان كبنت ألبس الي أنا عاوزاه".

منة شلبي الفنانة منة شلبي يسرا الفنانة يسرا أعمال منة شلبي

