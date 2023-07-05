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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد لـ بوتين بشأن المؤشرات الاقتصادية لبلاده

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة، مؤكدًا أن النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، بشكل حذر نقول ذلك".

وأضاف: "أنها أفضل من التوقعات. هذا يعطينا الأمل في أننا سنحقق جميع المهام التي وضعناها على الأقل".

يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 2.9 في المئة، في سابقة تاريخية.

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